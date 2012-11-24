Свободівець: люди не готові відправити Януковича на дострокові вибори

Президент Віктор Янукович досидить до кінця своїх каденції, бо люди ще не готові відправити його на дострокові вибори.

Про це розповів кандидат у народні депутати від ВО "Свобода" у скандальному 223-му окрузі Юрій Левченко в інтерв'ю Gazeta.ua.

Відповідаючи на запитання, чи можуть бути дострокові вибори президента, він наголосив: "Звісно, вони можуть бути. Але я думаю, що Янукович таки досидить до 2015 року. Ці вибори показали, що люди поки не готові змусити його піти на дострокові".

"Так, люди виходили під деякі округи, але загалом по всій країні такої активності не було. Можна обговорювати, хто в цьому винен — ситуація загалом чи хтось не так закликав, але це речі суб'єктивні. Факт залишається фактом — не було загальної революційної ситуації, яка була під час "помаранчевої революції". Для того, щоб Янукович пішов на дострокові вибори, потрібно щось таке, що було щонайменше у 2004 році", - вважає Левченко.

Тому, за словами "свободівця", залишається за два роки зробити все можливе, аби не допустити того, щоб у Януковича був шанс переобратися на другий строк, чи змінити Конституцію під себе.