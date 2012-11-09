Окружком №223 оголосив переможцем Пилипишина

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті ЦВК, він випередив свого основного конкурента "свободівця" Юрія Левченка на 442 голоси, повідомляє Українська правда.

Як відомо, напередодні Пилипишин подав заяву з проханням припинити перерахунок голосів. Раніше під час перерахунку виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника.

Уночі комісія пристала на пропозицію Пилипишина та на дільницях, що залишилися, перерахувала лише упаковки з документацією, не рахуючи самі бюлетені.

Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав Пилипишина більш ніж на 900 голосів.