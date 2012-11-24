Комуніст вирішив, що тема Голодомору має на меті «посварити братні народи»

Тема Голодомору в Україні, яку активно нав'язують політики і засоби масової інформації, є тільки способом відвернути народ від сучасного «голодомору», а також має на меті «посварити братні народи».

Таку заяву зробив перший секретар Київського міськкому КПУ Олександр Комнацький, повідомляє прес-служба Київського МК КПУ.

«Неврожайні роки 30-х, спільне горе Радянської держави, підносять новому поколінню як геноцид українців», - зазначив перший секретар.

«80-річчя Голодомору - це дійсно привід задуматися про цілеспрямоване знищення українців в XXI столітті. По-іншому цілий ряд антинародних законів назвати дійсно не можна, - переконаний комуніст. - Капіталу не вигідна велика кількість пенсіонерів та пільговиків, яких він змушений забезпечувати. Пенсійна реформа, тотальна приватизація держмайна, безробіття - усе це кроки до послідовного знищення українського населення олігархічним режимом».

За словами Комнацького, переписування історії - старий, перевірений спосіб у науці пропаганди.

«Народ України, молоде покоління повинні знати правду про сучасний геноцид, щоб не допустити його подальшого розвитку в державному масштабі», - додав комуніст.

Як відомо, 24 листопада вся країна вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду українського народу 1932-1933 років. О 16.00 українці запалили у своїх вікнах свічки пам'яті.

Gazeta.ua