Українці запалюють «свічки пам'яті»
16:28, 24 листопада 2012Суспільство
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Україна вшанувала жертв Голодомору загальнодержавною хвилиною мовчання.
Тривають жалобні заходи
Після хвилини мовчання розпочалася всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті».
Жалобні заходи пам’яті жертв Голодомору відбуваються в усіх обласних центрах України.
Зокрема в Києві понад дві тисячі осіб з державними прапорам з жалобними стрічками пройшли в скорботній ході від метро «Арсенальна» до Меморіалу жертв Голодомору, де була відслужена панахида Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.
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