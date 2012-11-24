Українці запалюють «свічки пам'яті»

Після хвилини мовчання розпочалася всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті».

Жалобні заходи пам’яті жертв Голодомору відбуваються в усіх обласних центрах України.

Зокрема в Києві понад дві тисячі осіб з державними прапорам з жалобними стрічками пройшли в скорботній ході від метро «Арсенальна» до Меморіалу жертв Голодомору, де була відслужена панахида Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.