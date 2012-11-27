ЗМІ: У карпатській резиденції Януковича замість альтанки будують ресторан

Про це йдеться у розслідуванні програми "Тендер News" на ТВі, пише «Українська правда».

"Будується там щось, ніби ресторан. Десь із весни проектували, потім чогось глохло, глохло…, і під осінь залили бетон. І місяць тому звели стіни дерев’яні з брусів 20 на 20, кленів, шестиметрові", – розповів один із працівників.

Відповідно до проекту, який вдалося побачити журналістам, будівля матиме два поверхи із відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть нібито аж із Польщі. Дерев’яний брус – чи то з Києва, чи з Чернігова.

"П’ятдесят людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють, як раби на пана, за бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам Президент з гостями святкувати Новий Рік. Для них і будують новий ресторан прямісінько на території державної зимової резиденції", – йдеться у сюжеті.

За словами робітників, їх взяли на роботу неофіційно й платять "чорну зарплатню". На території резиденції знімальна група також побачила кабанів та будки для полювання.

Про те, що на території альтанки немає, журналістам кілька разів заявили робітники на будівництві.

Таким чином виходить, що новий об’єкт створюють під виглядом ремонту неіснуючої споруди.

Як повідомляв УНІАН, в селі Гута Івано-Франківської області на території президентської резиденції запланували ремонт альтанки за майже 24 млн грн.

Зокрема, згідно з «Вісником державних закупівель вісником», Головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації 14 листопада уклало угоду з ТОВ «УНР ПІБ» на реконструкцію павільйону з альтанкою на прибудинковій території гуцульського будинку президентської резиденції «Синьогора».

Вартість угоди - 23,99 млн грн.

Роботи фінансують з держбюджету, а завершити повинні до кінця грудня.