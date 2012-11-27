Лідери опозиції прийшли до Тимошенко з трояндами - вона намалювала серце

Як передає кореспондент УНІАН, Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк взяли участь у мітингу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці», у стаціонарі якої перебуває Ю.Тимошенко.

О.Турчинов висловив жаль з того приводу, що Ю.Тимошенко вдруге поспіль відзначає свій день народження за гратами, однак, на його думку, екс-прем’єр та інші політичні в’язні незабаром зможуть вийти на волю.

«Дуже сумно говорити, але це вже другий день народження, який Юля відзначає за гратами, але ми з вами знаємо, що кожна диктатура, в тому числі диктатура Януковича, приречена, тому що диктатори і диктатури знищують самі себе», - сказав О.Турчинов.

У свою чергу, А.Яценюк повідомив, що лідери опозиції сьогодні по телефону змогли особисто привітати Ю.Тимошенко з днем народження.

Лідери опозиції та ряд народних депутатів від опозиційних партій зайшли на територію ЦКЛ «Укрзалізниці». Вони взяли із собою великий букет троянд, складений у вигляді серця.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін зазначив, що лідери опозиції мають намір піднятися на 9-й поверх лікарні, де розташована палата екс-прем’єра, та принаймні через охоронців передати вітання та квіти Ю.Тимошенко.

На мітинг перед лікарнею зібралося близько 500 прихильників Ю.Тимошенко з Києва, Київської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Львівської та інших областей України.

Люди тримають символіку ВО «Батьківщина», транспаранти з написами на підтримку Ю.Тимошенко та повітряні кульки білого й червоного кольорів.

Прихильники екс-прем’єр-міністра скандують: «Юля - наш президент!», «Вітаємо!», «Юлі – волю!».

Перед лікарнею також зібралося близько 10 противників Ю.Тимошенко. Молоді люди скандують: «Ми за равные права, Тимошенко не права».

Час від часу Ю.Тимошенко з вікна палати вітає присутніх на мітингу, зокрема, вона кілька разів показувала відчинене на провітрювання вікно аркуш паперу, на якому намальовано серце.

Під час мітингу прихильники Ю.Тимошенко випустили у повітря голубів як символ свободи та миру, а також на повітряних кульках - банер із написом «Юля, з днем народження».