Тимошенко зустрічає другий поспіль день народження за ґратами
08:40, 27 листопада 2012Політика
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Сьогодні свій п'ятдесят другий день народження святкує колишня Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.
До Тимошенко під лікарню прийдуть прихильники
Це вже другий день народження, який Юлія Володимирівна відзначає за ґратами.
Щоб привітати соратницю, до Харкова прибудуть лідери опозиційних партій, народні депутати та прихильники екс-прем'єра з різних областей України, повідомляє Радіо Свобода.
Прес-служба обласної організації «Батьківщини» анонсувала, що святкові заходи відбуватимуться біля Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де триває лікування Тимошенко.
Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України у порядку винятку надала дозвіл Євгенії Тимошенко на тривале побачення протягом трьох днів із своєю матір’ю Юлією Тимошенко, у звязку із Днем народження екс-прем’єр-міністра.
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