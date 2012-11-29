Герман обурила реклама пива

Колишній радник Президента України Ганна Герман ініціює заборону використання релігійної символіки на алкогольних напоях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Герман, на її переконання, релігійні символи, назви свят та інші терміни, які належать до вищої духовної сфери людини, не мають права бути використаними в назвах алкогольних напоїв та всіх інших засобів, які шкодять здоров’ю людини.

«Я з обуренням вчора подивилася рекламу пива «Львівське різдвяне», і вважаю, що такий зачин, який іде зі Львова – міста, яке завжди називалося духовною столицею України, є надзвичайно шкідливим і недопустимим», - заявила Г.Герман.

За її словами, церква, релігія завжди стояли на обороні здоров’я людини, і за допомогою релігійних символів рекламувати алкогольний напій означає долучати церкву до нищення нації і нищення народу.

«Хотілося б просити ієрархів українських церков, щоб вони висловили свій рішучий протест проти використання релігійних символів на алкогольних напоях, а громадян України – закликати не купувати ті алкогольні напої, які вдаються до настільки цинічного і злочинного використання релігійної символіки у своїх назвах», - зазначила Г.Герман.

Як обраний народний депутат вона ініціюватиме у парламенті законопроект про заборону використання релігійної символіки у назвах алкогольних напоїв і звертається до громадськості підтримати її у цьому.