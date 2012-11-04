Герман: я з Президентом була, є і буду до кінця

10:16, 04 листопада 2012
Політика
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Радник Президента України Ганна Герман не ототожнює себе з жодною групою впливу у владі і вважає себе виключно «людиною Президента».

Ганна Герман

Про це вона заявила в суботу в ефірі «5-го каналу», відповідаючи на запитання, з якою групою впливу в Партії регіонів вона є.

«З президентом. Це найкраща група впливу. Найсильніша, найпотужніша і найперспективніша», - сказала Г.Герман.

Вона наголосила, що є вільною людиною і не розуміє, «як можна бути чиєюсь».

«Хтось може бути з кимось. Так, я з Президентом була, є і буду до кінця. Але я вільна людина, і якщо я належу якійсь сім’ї, то тільки своїй», - додала радник Президента.

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