Герман: я з Президентом була, є і буду до кінця

Про це вона заявила в суботу в ефірі «5-го каналу», відповідаючи на запитання, з якою групою впливу в Партії регіонів вона є.

«З президентом. Це найкраща група впливу. Найсильніша, найпотужніша і найперспективніша», - сказала Г.Герман.

Вона наголосила, що є вільною людиною і не розуміє, «як можна бути чиєюсь».

«Хтось може бути з кимось. Так, я з Президентом була, є і буду до кінця. Але я вільна людина, і якщо я належу якійсь сім’ї, то тільки своїй», - додала радник Президента.