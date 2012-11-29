В Одесі збираються поновити вулицю Радянської Армії

Одеська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» закликає громадськість та депутатів міськради не допустити перейменування вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, в оприлюдненому зверненні, зокрема, зазначається, що «відповідне рішення готується ухвалити на сесії 21 грудня Одеська міськрада на чолі з відомим українофобом, уродженцем Сахаліну, а нині міським головою Олексієм Костусєвим».

Збереження в Одесі вулиці Івана та Юрія Лип, ВО "Свобода" вважає "питанням національної честі та гідності».

«Одеська міськрада увічнила пам’ять видатних одеситів Івана та Юрія Лип у назві однієї з вулиць за їхні видатні заслуги перед містом і Україною, - наголошується в документі, оскільки вони були «не лише освітніми та громадськими лідерами, але й державними діячами України. Маємо також вшановувати І.Липу як лікаря, що рятував життя багатьом одеситам та мешканцям сучасної Одещини».

«Подібні наміри - викреслити українців з історії та сучасності міста – це продовження українофобської політики влади. Їм треба дати рішучу відсіч», - акцентують автори звернення.

ВО "Свобода" також звернулась до депутатів міської ради від опозиційних партій – фракцій «Фронту Змін» та БЮТ-«Батьківщини» з вимогою зробити все для того, щоб за це рішення не голосували.

"Ваш обов'язок – на практиці довести свою опозиційність чинному антиукраїнському режимові, відстояти державницькі позиції. Тому зробіть все для того, щоб за це рішення не голосували – блокуйте трибуну, апелюйте до здорового глузду. В крайньому разі забезпечте прохід в сесійну залу представникам громади міста – рішучим принциповим людям" - говориться в зверненні.

Як повідомляв УНІАН, вперше пропозиція про перейменування вулиці Івана і Юрія Лип була висунута на початку 2011 року історико-топонімічною комісією Одеської міськради, затвердженою О.Костусєвим. Мотивували це тим, що нібито від групи городян надійшло «звернення про повернення вулиці Івана і Юрія Лип колишньої назви - вулиця Радянська». Однак комісія ухвалила рішення не відновлювати Радянську вулицю, а присвоїти їй ім’я мірошника Федора Пішеніна, виходячи з того, що в 19-у столітті тут розташовувалися три млини цього підприємця.

У листопаді 2012 року знову винесено на грудневу сесію проект рішення про перейменування вулиці Івана та Юрія Лип, а також зміну найменувань низки інших вулиць, в тому числі поновлення в Одесі вулиці Радянської Армії - нею повинна стати нинішня Зоопаркова.

Крім того, деякі таблички, згідно з проектом, пропонується відредагувати таким чином, що українські назви читатимуться так само, як і російські.