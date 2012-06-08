Суд наново розгляне позов «Фронту Змін» щодо бездіяльності мера Одеси

У позові оскаржуються дії мера Одеси Олексія Костусєва щодо проведення референдуму про довіру міському голові.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Одеський Апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу ініціатора проведення в Одесі референдуму – обласної організації «Фронту Змiн».

Сьогодні матеріали справи будуть направлені до Окружного адміністративного суду для розгляду по суті.

***

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 24 травня одеські юристи Наталія Скорохватова і Ольга Добровольська, які представляють інтереси Одеського обласного штабу Об'єднаної опозиції, заявили, що мер Одеси О.Костусєв під надуманими приводами відмовляє в реєстрації ініціативних груп з проведення референдуму, список яких подано до Одеської міськради ще в листопаді минулого року.

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк також заявляв, що О.Костусєв ігнорує рішення Окружного адмінсуду Одеської області від 29 листопада 2011 року – на півроку затягнув мотивовану відповідь на лист ініціаторів референдуму, зареєстрований в канцелярії міськради в листопаді разом із пакетом документів щодо створення ініціативних груп для збору підписів одеситів у рамках організації референдуму з відставки Одеського міського голови.

Також А.Яценюк повідомив, що 29 лютого 2012 року Одеський Апеляційний адміністративний суд зобов'язав О.Костусєва розглянути представлені облорганізацією партії "Фронт Змін" документи для реєстрації членів ініціативних груп з проведення референдуму про його відставку.