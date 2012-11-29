Колишні урядовці - про політику Кабміну: Це провал

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили в ході «круглого столу» в Києві у четвер.

«Не можна жити в такому діловому світі, коли 10 місяців ми виконуємо доходи бюджету на 100 і більше відсотків і дефіциту бюджету 1,7%, і тут настає понеділок – день прозріння. Всі чиновники говорять, що бюджет не буде виконано, ВВП буде значно нижчий, і виявляється, що дефіцит бюджету з урахуванням потреб «Нафтогазу», Пенсійного фонду буде 5%, – зазначив Р.Шпек, додавши при цьому: – Які довгострокові ресурси й розумні люди вкладатимуть в економіку такої держави?».

За його словами, головною базою для розвитку української економіки, виходячи з ситуації, що склалася, може бути бюджетна дисципліна, що передбачає складання й ухвалення якісного чесного бюджету, чітке виконання бюджету за доходами і витратами.

У свою чергу, В.Роговий із приводу термінів підготовки макроекономічних показників на 2013 рік і рівня взаємодії в цьому процесі Національного банку та уряду зазначив: «На мій погляд, це колосальний збій у роботі всієї державної машини – те, що Нацбанк не знає, які макропоказники затверджує уряд, а уряд не знає, які загальні підходи до грошово-кредитної політики”.

Обидва спікери висловили думку про доцільність зміни валютної політики в країні.

«Не може бути в найслабкішій економіці найстабільніший обмінний курс. Не може бути українська національна валюта найсильнішою в світі тоді, коли наші товари продаються гірше, ніж товари з інших економік», – сказав Р.Шпек.

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В.Роговий у свою чергу зазначив, що проблема, коли валютний курс ставиться в основу визначення економічної ситуації в країні, виникла не сьогодні. «Валютний курс – це все наслідок, і педалювати ситуацію на спекуляцію не варто, – сказав він. – Ми повинні розуміти, що ситуація, яка повторюється не один раз, – це біда, це загальна проблема економічної політики держави Україна. Ми чотири роки будуємо девальваційний навіс, розбиваємо лоб об цей девальваційний навіс, робимо його ключовим показником із тим, щоб знову піти на інший шлях. Напевно, потрібно просто міняти політику, зокрема валютну...”.

Нагадаємо, 27 листопада на з'їзді Федерації роботодавців України прем'єр-міністр України Микола Азаров не виключив нульовий або негативний показник ВВП за підсумками цього року.

Раніше, наприкінці жовтня, М.Азаров заявив в інтерв'ю Reuters, що уряд України, незважаючи на світову кризу, очікує прискорення економічного зростання в 2013 році, порівняно з 2012 роком.

Також прем'єр-міністр неодноразово заявляв про стабільність курсу гривні й запевняв, що Кабінет міністрів разом із Національним банком України не допустять девальвації національної валюти.

«Долар не стрибне нікуди. Закладено стабільність курсу, і ця стабільність визначається перш за все валютними резервами Національного банку, а вони у нас стабільні. Вони визначаються тим, що країна більше отримує валюти або більше втрачає. У нас плюсове сальдо, воно невелике, але плюсове», - заявив М.Азаров 8 жовтня під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні ц.р. скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол., при цьому за січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Згідно з консенсус-прогнозом, підготовленим експертами й опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі наприкінці листопада, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році становитиме не більше 1%, у 2013 році – 2,9%.

У серпні консенсус-прогноз передбачав зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2012 році на рівні 2,3% замість 3,2% прогнозованих у квітні цього року.

У листопаді Світовий банк заявив, що може погіршити свій макроекономічний прогноз по Україні за результатами 2012 року. В липні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на рівні 2%.

Як відомо, Роман Шпек і Василь Роговий в різний час були міністрами економіки України.