Викрадена в Сирії журналістка заявила, що працювала на російські спецслужби

Це передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як в цій країні почався конфлікт, працювала позаштатним кореспондентом на порталі Утро.ру і супроводжувала російських журналістів, які приїжджають до Сирії. Вона співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, серед яких НТВ, РЕН ТВ і Russia Today, але в момент викрадення не входила до знімальної групи жодного з цих каналів.

Попереднє відеозвернення журналістки було розміщено на сторінці в соціальній мережі Facebook три тижні тому. У ньому А.Кочнєва арабською мовою просила українських і російських дипломатів виконати вимоги викрадачів.

У новому відеоматеріалі журналістка, також арабською, повідомляє, що прибула до Сирії за завданням російських розвідувальних служб, щоб виконувати обов'язки перекладача для російських і сирійських військових. Вона заявила, що в цій якості брала участь у багатьох бойових операціях, зокрема, в місті Хомсі, який сирійські повстанці називають "столицею революції". Агентство зазначає, що під час перегляду відео складається враження, що А.Кочнєва робить свою заяву під тиском, хоча ніхто з викрадачів не з'являється в кадрі.

Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. Досі, за різними даними, що надходять в ООН, жертвами насильства в країні стали від 20 до 30 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання Вільна сирійська армія.

8 листопада в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Однак про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів.