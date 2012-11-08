Викрадена в Сирії журналістка попросила про допомогу через Facebook (відео)

Відеозвернення арабською мовою тривалістю 15 секунд розміщено на її сторінці у Facebook.

«Мене звуть Анхар. Я перебуваю в місті Хомс. Я прошу українське і російське посольства, а також сирійський уряд виконати вимоги викрадачів», - говорить А.Кочнєва.

Про вимоги викрадачів заручниця не повідомила.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Міністерство закордонних справ України повідомило, що викрадена в Сирії журналістка А.Кочнєва є громадянкою України.

«МЗС України і Посольство України в Сирії одержали інформацію про викрадення громадянки України, яка перебувала в цій країні. за даними, які ми одержали від міграційної служби Сирії, жінка, 1972 року народження, є громадянкою України, перетнула сирійський кордон 22 вересня цього року через міжнародний аеропорт Дамаска на запрошення однієї з громадських організацій», - сказав прес-секретар МЗС України Олександр Дикусаров. Він повідомив, що, за інформацією, одержаною від знімальної групи одного з російських телеканалів, з яким громадянка України останнім часом працювала як перекладач, протягом 12-13 жовтня вона кілька разів виходила на зв'язок. У телефонному режимі українка підтвердила факт свого викрадання 9 жовтня в районі населеного пункту провінції Хомс і примусового утримання бойовиками основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання Вільної сирійської армії.

15 жовтня Президент України Віктор Янукович доручив МЗС, іншим органам державної влади вжити всіх заходів для звільнення А.Кочнєвої. В.Янукович зазначив, що триматиме цю справу на особистому контролі.

Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. Донині, за різними даними, що надходять в ООН, жертвами насильства в країні стали від 20 до 30 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.