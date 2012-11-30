Звинувачення: «Дніпропетровські терористи» були незадоволені ладом і Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в обвинувальному висновку у справі про теракти, оголошення яких сторона держобвинувачення продовжила 29 листопада на судовому засіданні в Індустріальному районному суді Дніпропетровська.

За даними держобвинувачення, з цією метою підсудні Віктор Сукачов і Віталій Федоряк у вересні 2010 р. створили в Дніпропетровську терористичну групу. Вони діяли з метою привернення уваги громадськості до своїх політичних поглядів, що стосуються зміни політичного устрою, який існує в Україні, і реформування правоохоронної системи, вимагали скасування проведення в Україні в червні 2012 г Євро-2012 і виплати грошових коштів.

В.Сукачов і В.Федоряк планували, готували і здійснювали теракти на території України в період з вересня 2010 р. по 31 травня 2012 р. Вони виготовляли вибухові речовини і вибухові пристрої; проводили їх випробування; визначали місця закладки вибухових пристроїв; здійснювали терористичні акти. Також вказані підсудні надсилали на адресу органів державної влади і юридичних осіб листи та інтернет-повідомлення з погрозами здійснення вибухів, якщо їх вимоги про передачу грошей не будуть виконані.

Як йдеться в обвинувальному висновку, протягом січня-серпня 2011 р. В.Сукачов і В.Федоряк одержували інформацію про порядок і способи створення саморобних вибухових пристроїв у домашніх умовах з інтернету. Хімічні речовини і компоненти вони придбали в торгових точках Дніпропетровська, а виготовили вибуховий пристрій з хімічними детонаторами-підривниками за місцем проживання В.Федоряка.

Перша спроба здійснення терористичного акту була зроблена В.Сукачовим і В.Федоряком у ніч на 12 серпня 2011 року біля будівлі Дніпропетровської облради. Підсудні приєднали хімічні детонатори-підривники до вибухового пристрою, чим почали і забезпечили незворотний процес приведення в дію вибухового пристрою і заклали вибуховий пристрій в урну для сміття біля будівлі Дніпропетровської обласної ради. Через допущені технічні прорахунки при виготовленні вибухового пристрою вибух не відбулося, а вибуховий пристрій було вилучено з урни разом з іншим сміттям.

«Таким чином, Сукачов В.В. і Федоряк В.В. здійснили закінчений замах на вчинення злочину – терористичного акту», - йдеться в обвинувальному висновку.

За даними держобвинувачення, підготовку до терактів 12-13 жовтня в Харкові і Дніпропетровську В.Сукачов і В.Федоряк почали в серпні-вересні 2011 р. Для цього вони виготовили 8 вибухових пристроїв з хімічними детонаторами-підривниками.

Згідно з планом, п'ять вибухів у центрі Харкова повинен був зробити В.Сукачов, В.Федоряк - 3 вибухи в центрі Дніпропетровська.

На початку жовтня 2011 року В.Сукачов, діючи разом з Львом Просвірніним, який був посібником при здійсненні терористичних актів у Харкові, перемістили з місця проживання В.Федоряка вищезгадані вибухові пристрої до місця проживання В.Сукачова.

Держобвинувачення стверджує, що 12 жовтня 2011 р. В.Сукачов перевіз 5 саморобних вибухових пристроїв до Харкова, де активував детонатори-підривники до вибухових пристроїв і заклав вибухові пристрої в урни для сміття на Лопанській набережній і біля будівлі лікарні «Консультаційна поліклініка». В урни він поклав також листи до органів державної влади з вимогою передачі 5 млн. дол. США і погрозами здійснення нових терористичних актів у разі невиконання цих вимог. Вказані вибухові пристрої вибухнули, відповідно, близько 23.30 12 жовтня 2011 р. і близько 0.40 13 жовтня 2011 р. Жертв не було.

Згідно з обвинувальним висновком, В.Федоряк 12 жовтня 2011 р. увечері прийняв рішення про добровільну відмову від здійснення трьох запланованих терактів у Дніпропетровську. Він викинув 3 неактивованих саморобних вибухових пристрої у сміттєвий бак.

21 жовтня 2011 р. В.Сукачов і В.Федоряк з вибуховим пристроєм прибули в Запоріжжі, потім його активували і заклали в кабінку камери схову супермаркету «Сільпо» ЗАТ «Фоззі Груп», розміщеному на першому поверсі будівлі торгового центру «Україна». В результаті вибуху потерпілих не було, але заподіяно значний майновий збиток юридичній особі – ЗАТ «Фоззі Груп» і було залишено листа з погрозами зробити нові вибухи в разі непередачі їм 5 млн євро.

Крім того, з метою здійснення теракту 15-16 листопада 2011 р. в Дніпропетровську В.Сукачов і В.Федоряк виготовили 2 саморобні вибухові пристрої з хімічними детонаторами-підривниками до них. До одного з пристроїв В.Сукачов приєднав хімічний детонатор-підривник і заклав його близько 18.00 15 листопада в бетонну урну для сміття біля будівлі торгового центру «ЦУМ» у Дніпропетровську. 16 листопада близько 00.03 стався вибух, що призвів до загибелі чоловіка, спричинення легких тілесних ушкоджень жінці і значного майнового збитку підприємцеві.

В обвинувальному висновку сказано, що В.Федоряк 15 листопада 2011 р. знов без відома В.Сукачова добровільно відмовився від здійснення теракту, викинувши, не привівши в бойову готовність, другий саморобний вибуховий пристрій в урну для сміття біля будинку № 65 на проспекті К. Маркса в Дніпропетровську. При цьому він повідомив В.Сукачову, що пристрій не спрацював.

Вранці 16 листопада при прибиранні саморобний вибуховий пристрій було витягнуто з урни разом з іншим сміттям і вивезено.

Також 16 листопада вранці В. Сукачов і В.Федоряк на інтернет-сайті «Коментарі» залишили повідомлення з погрозами вчинити нові вибухи в разі невиконання їхніх вимог, викладених у листі, залишеному 21 жовтня 2011 р. на місці вибуху в Запоріжжі.

Вранці 27 квітня 2012 року В.Сукачов і В.Федоряк в лісопосадці біля готелю «Парус» підготували до вибухів чотири вибухові пристрої з хімічними детонаторами-підривниками.

В.Сукачов заклав вибухові пристрої в урни для сміття на зупинках трамваю по маршруту № 1 на проспекту К. Маркса, 70 і 85, а В.Федоряк - у громадських місцях на вул. Столярова, 1 і на проспекті К. Маркса, 101.

«З 11.47 до 12.55 в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, в результаті яких тяжкі тілесні ушкодження дістали чотири людини, ушкодження середньої тяжкості - 3, легкі тілесні ушкодження у 30 людей. Майновий збиток становив: 13 автомобілів і 4 трамвайних вагони», - йдеться в обвинувальному висновку.

Держобвинувачення також стверджує, що посібником здійснення цього терористичного акту є знайомий В.Сукачова Дмитро Рева, який 27 квітня, діючи за вказівкою В.Сукачова, в період здійснення вибухів перебував у районі проспекту К.Маркса. Він спостерігав за реакцією правоохоронних органів і громадськості на вчинені вибухи й інформував виконавців терактів В.Сукачова і В.Федоряка.

За даними держобвинувачення, Л.Просвірнін був посібником злочинних дій В.Сукачова і В.Федоряка. Він придбав і передав їм стартовий пакет мобільного оператора для анонімного зв'язку з СБУ з метою отримання 4,5 млн. дол. США від державних органів влади України.

Також 27 квітня В.Федоряк і В.Сукачов надіслали поштою листа на адресу СБУ і МВС з погрозами вчинити нові вибухи, якщо вони не одержать необхідної суми.

28 квітня 2012 р. на інтернет-сайті «Коментарі» було розміщено повідомлення, надіслане з ноутбука В.Сукачова, з погрозами здійснення нових вибухів. 3 травня таким же чином було надіслано електронного листа менеджерові ЗАТ «Фоззі Груп» з погрозами вчинити нові вибухи в супермаркетах «Сільпо», якщо керівниками ЗАТ не передадуть терористам 400 тис. дол. США.

В обвинувальному висновку сказано, що погрози нових вибухів з вимогами від органів влади 4,5 млн. дол. В.Сукачов і В.Федоряк також надсилали 11, 14, 21 і 29 травня 2012 р.

Оголошення обвинувального висновку «дніпропетровським терористам», що складається з 2 томів, 407 сторінок продовжиться в суді 4 грудня в 14.00.