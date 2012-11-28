«Дніпропетровським терористам» почали читати обвинувальний висновок

Сьогодні, 28 листопада, в другій половині дня в Індустріальному районному суді Дніпропетровська представник державного обвинувачення Євген Бабак розпочав оголошувати обвинувальний висновок у справі «дніпропетровських терористів».

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор прочитав 4 сторінки першого тому обвинувального висновку, який загалом складається з двох томів, 407 сторінок. Завтра о 14 годині в суді продовжиться оголошення вироку, яке триватиме кілька засідань.

Сьогоднішнє засідання суду розпочалося з подання клопотань адвокатів підсудних та самих підсудних. Зокрема, адвокат підсудного Льва Просвірніна Олена Кирилова подала клопотання про відвід головуючої у судовому засіданні Вікторії Ігнатенко, а також надання дозволу захисникам зустрічатися з підсудними у будь-який час, а не разово. Ці клопотання судом були відхилені.

Також суд відхилив клопотання адвоката Дмитра Реви Віталія Погосяна про відпущення його підзахисного під заставу, а також оприлюднення в суді заяви про злочин відносно Д. Реви під час досудового слідства, яка подана до Печерського суду Києва.

Колегія суддів Індустріального районного суду частково задовольнила клопотання В. Погосяна про залучення до судового слідства нових свідків — 4 працівників правоохоронних органів, які проводили обшук у квартирі Д. Реви під час його затримання.

Суд також доручив державному обвинуваченню перевірити факти, заявлені адвокатами про те, що підсудних погано годують у СІЗО.

Адвокат В. Погосян повідомив кореспонденту УНІАН, що вчора ввечері після судового засідання підсудним у СІЗО «видали по банці кільки, третину буханки хліба та масло». «Те ж саме сьогодні вранці перед судом. Це що нормальне харчування?», - заявив захисник.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

Затримані у справі Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі.