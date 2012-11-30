У ВР зареєстрували законопроект щодо персонального голосування

Відповідний проект закону “Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо особистої реєстрації та голосування за допомогою електронної системи), внесли народні депутати Микола Мартиненко, Ірина Геращенко та Олександр Бондар (усі з фракції НУ-НС).

Законопроект переданий на розгляд керівництва парламенту.

Текст документа поки не оприлюднений на сайті ВР.

Як повідомляв УНІАН, представники трьох опозиційних партій “Батьківщина”, «Свобода» і «УДАР», які пройшли до парламенту наступного скликання, вимагають від ВР ухвалити рішення про особисте голосування депутатів. Опозиціонери вимагають, щоб це рішення ухвалив ще діючий склад Верховної Ради.