«Свобода» обіцяє допомагати регіоналам голосувати персонально

Народні депутати від Партії регіонів, які не голосуватимуть у парламенті особисто, нестимуть партійну і політичну відповідальність.

Про таке заявив представник президента у Верховній Раді, депутат від ПР Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу, відповідаючи на запитання, чи буде партія вживати санкцій до депутатів, які не голосуватимуть у наступному парламенті персонально.

"Партія несе політичну відповідальність за делегованих по її списку народних депутатів. Це є безперечно. Ми усвідомлюємо цю відповідальність", - запевнив "регіонал".

"І я дуже сподіваюсь, що наші колеги будуть брати участь у пленарних засіданнях і персонально голосувати", - додав він.

При цьому Мірошниченко уточнив, що "є форми впливу, я не хочу вживати таке слово, як покарання, і вони не передбачають сьогодні якихось юридичних санкцій, але вони передбачають відповідальність і партійну, і політичну".

При цьому член ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який під час відповіді "регіонала" весь час посміхався, заявив, що його партія розбереться з такими депутатами "дуже просто".

"Є стаття 17 закону "Про статус народного депутата", яка чітко говорить, що якщо народний депутат бачить, що є порушення закону, він має активно впливати на припинення цього", - уточнив він, додавши, що спосіб впливу буде визначений під час пленарних засідань.

Українська правда