Міністр юстиції: змінювати Конституцію на референдумі - нормально

Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович в ефірі "Шустер Live", повідомляє Українська правда.

"З моєї точки зору, приймати нову Конституцію на референдумі потрібно коли у людей складається просто ситуація нестерпності того, що є в країні. І потрібно обов’язково поміняти весь лад, з тим щоб здійснити своє право на встановлення такої системи, якої хочуть всі громадяни. Якщо вони знають, що вони хочуть", - уточнив він.

"Для України, я вважаю, цілком нормальним внесення змін до чинної Конституції в ті розділи, які цього потребують. Для референдуму тут немає жодних обмежень. В усі розділи можна знести зміни і для цього не потрібно виписувати повністю новий текст", - заявив міністр.

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Як відомо, на цьому тижні президент Віктор Янукович підписав закон "Про всеукраїнський референдум".