Регіонал вважає, що Президент підписав вирок державі

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, член моніторингового комітету ПАРЄ Сергій Головатий в ефірі 5 каналу.

"Після легалізації главою держави фальсифікату під назвою закон про референдум, наслідком може бути зникнення української держави, як незалежної", - зазначив він.

"Тому що на референдум, відповідно до цього закону, буде кинуто будь-яке питання", - вказав регіонал.

"Як сказав Медведчук сьогодні, перше питання про Митний союз… Це закритий шлях України до Євросоюзу, це значить шлях у Росію. З Чечнею, Бесланом, вибухами будинків…", - додав Головатий.

"Оце замість Конституції діє чинний закон про референдум, який говорить, що парламент не потрібен, чинна Конституція не потрібна", - пояснив депутат.

"Сьогодні держава, як така, в Україні не існує. Тому що в Україні немає інститутів влади, які би захищали державу Україну, як незалежну, які би забезпечували її демократичність, які би забезпечували дію Конституції", - зазначив він.

Водночас на запитання, чому він не виходить із фракції Партії регіонів у парламенті на знак протесту проти такого свавілля, Головатий заявив: "Справа в тому, що вихід народного депутата ніякого не має значення".

Українська правда