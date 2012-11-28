Регіонал вважає, що Президент підписав вирок державі
Наслідком дії закону "Про всеукраїнський референдум" може бути зникнення української держави.
Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, член моніторингового комітету ПАРЄ Сергій Головатий в ефірі 5 каналу.
"Після легалізації главою держави фальсифікату під назвою закон про референдум, наслідком може бути зникнення української держави, як незалежної", - зазначив він.
"Тому що на референдум, відповідно до цього закону, буде кинуто будь-яке питання", - вказав регіонал.
"Як сказав Медведчук сьогодні, перше питання про Митний союз… Це закритий шлях України до Євросоюзу, це значить шлях у Росію. З Чечнею, Бесланом, вибухами будинків…", - додав Головатий.
"Оце замість Конституції діє чинний закон про референдум, який говорить, що парламент не потрібен, чинна Конституція не потрібна", - пояснив депутат.
"Сьогодні держава, як така, в Україні не існує. Тому що в Україні немає інститутів влади, які би захищали державу Україну, як незалежну, які би забезпечували її демократичність, які би забезпечували дію Конституції", - зазначив він.
Водночас на запитання, чому він не виходить із фракції Партії регіонів у парламенті на знак протесту проти такого свавілля, Головатий заявив: "Справа в тому, що вихід народного депутата ніякого не має значення".