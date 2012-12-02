Конгрес США виступає за скасування візової лотереї

Як повідомляє Washington Times, за ухвалення законопроекту проголосувало 245 конгресменів проти 139. «Ухвалення законопроекту 245 голосами проти 139 стало першою перевіркою для плану Республіканської партії поступово розібратися з імміграцією, і хоча законопроект пройшов, протидія демократів свідчить, що цьому плану ще належить зіткнутися з серйозними перешкодами», - говориться в повідомленні.

Офіційно головним аргументом на користь законопроекту було те, що він полегшить видачу грін-карт людям, які вивчають природні науки, технології та інженерну справу, хоча, як передає видавництво, боротьба в основному точилася навколо республіканських планів скасувати імміграційну візову лотерею, яку республіканці вважають розсадником шахрайства.

«Ми хочемо помістити в початок черги людей, кожний з яких, переїздить до нас, кінець кінцем, створює робочі місця», - заявив конгресмен-республіканець від Каліфорнії Даррелл Айсса, який проводив законопроект через Палату представників.

Втім демократи заперечували проти перетворення імміграції на гру з нульовою сумою, в рамках якої нові візи видаватимуться лише в збиток існуючим імміграційним квотам.

«Я не можу підтримати закон, який зіштовхує іммігрантські співтовариства один з одним», - заявила член Конгресу Зої Лофгрен, яка очолює демократів у підкомітеті з імміграції.

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Вона також зазначила, що не йдеться про обмін зі співвідношенням один до одного і що республіканський законопроект на ділі зменшить імміграцію.

За її словами, щороку використовуються всі 55 тисяч імміграційних віз, проте, як свідчить статистика Національного наукового фонду, навіть просто претендувати на візи за новим законопроектом зможуть лише 30 тисяч студентів на рік.

Після перемоги Президента Барака Обами на виборах цього року, яку, як вважається йому допомогла здобути підтримка вихідців із Латинської Америки, обидві партії вирішили впритул зайнятися питанням про імміграцію.

Демократи стверджують, що вони хочуть ухвалити широкий законопроект, який легалізує більшість нелегальних іммігрантів і змінить систему легальної імміграції. У свою чергу спікер Палати представників Джон Бейнер заявив, що конгресмени просуватимуться в цьому питанні поетапно.

І республіканці, і демократи згодні з тим, що треба докладати більше зусиль, щоб утримувати в Америці бажаних потенційних іммігрантів – наприклад, які одержують вчені ступені. Проте вони розходяться в питанні про те, чи слід робити це окремо від інших кроків, і якщо ні, то з якими заходами це потрібно поєднувати.

В даному випадку таким заходом стало скасування імміграційної візової лотереї, проти якої давно виступав ряд республіканців, стверджуючи, що вона служить джерелом шахрайства і може стати загрозою національній безпеці.

Лотерея припускає випадкову видачу імміграційних віз з метою дати людям, які проживають в країнах, з яких до США прибуває мало іммігрантів, шанс переїхати до Америки. Щороку на 55 тисяч віз за цією програмою претендують мільйони потенційних іммігрантів.

Голова Юридичного комітету Палати представників Ламар Сміт, який написав законопроект, вважає, що візова лотерея заохочує шахрайство.