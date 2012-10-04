США можуть почати видавати українцям 10-річні візи

Нині Сполучені Штати проводять відповідні внутрішньодержавні процедури. Про це Радіо Свобода повідомив Надзвичайний і повноважний посол України у США Олександр Моцик.

«Ми ведемо відповідні переговори з американською стороною два роки. Ми домовились, що українська сторона має виконати певні умови, і на сьогодні ми ці умови виконали. Це визнала американська сторона. Зараз ми чекаємо внутрішнє погодження у США між Державним департаментом та Міністерством внутрішньої безпеки. 10-річна віза фактично означатиме безвізовий режим», – відзначив Моцик.

Після погодження внутрішньодержавної міжвідомчої процедури у США громадяни України зможуть отримувати 10-річні візи для відвідин Сполучених Штатів. Виконані Україною попередні умови стосуються окремих безпекових та консульських питань, пояснив посол.