Тігіпко і Порошенко не зареєстровані народними депутатами

За словами глави прес-служби ЦВК Костянтина Хівренка, рішення по Тігіпку і Порошенку ЦВК прийме впродовж п'яти днів, повідомляє Комерсант-Україна.

Сергій Тігіпко та Петро Порошенко подали в ЦВК необхідні документи тільки ввечері 3 грудня - дня, коли минав термін прийому Центрвиборчкомом документів для реєстрації народних депутатів, обраних 28 жовтня.

Прем'єр-міністр Микола Азаров, міністр юстиції Олександр Лавринович, віце-прем'єр-міністр інфраструктури Борис Колесніков, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, глава МНС Віктор Балога, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк подали свої заяви ще вранці.

Як повідомляв УНІАН, замість Ірини Акімової і Андрія Клюєва, які відмовилися від депутатських мандатів, Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами за виборчим списком Партії регіонів (№ № 73 і 74 відповідно) Івана Попеску та Іштвана Гайдаша.