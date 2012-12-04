Камчатний заявляє, що його депутатська квартира не підлягає поверненню

Про це він сказав в коментарі Українській правді.

"Я отримав цю квартиру разом з іншими народними депутатами. На той момент це було 24 народних депутати з різних фракцій. Отримав з формулюванням "для постійного проживання ", - розповів Камчатний.

"Згідно з законом про статус народного депутата, депутат може отримати а) службову квартиру; б) квартиру для постійного проживання; в) компенсацію за житло. Ні першого, ні третього я не отримував. Я отримав квартиру для постійного проживання, і вона не підлягає поверненню відповідно до закону, оскільки вона для постійного проживання ", - заявив Камчатний.

За його словами, його" помилково "називають в переліку депутатів, які не хочуть повертати службові квартири." Я не знаю, чому він (Макеєнко) мене назвав. Я намагався його запитати, але він в кущі ховається, каже, що нічого не говорив, і мого прізвища не називав. Може він визнав свою помилку, може він когось іншого мав на увазі ", - додав Камчатний.