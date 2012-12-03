Місяць проживання нардепа у готелі обходиться бюджету в 15 тисяч гривень

Як повідомляє газета «Комсомольская правда в Украине», платять і за сесійні тижні, коли депутат перебуває у столиці, і навіть за час, коли він виїжджає додому.

За інформацією видання, площа однокімнатних номерів у готелі - 13 квадратних метрів, там старі меблі і немає централізованого опалення. При цьому, в Києві відмінну однокімнатну квартиру з ремонтом, меблями і площею понад 13 квадратних метрів можна винайняти за 3 тисячі гривень.

«Навіть якщо б мені видали третину грошей, які витрачаються на готель, і сказали, живи, як хочеш, то бюджет ми б заощадили. Я міг би винайняти квартиру. Сім'ї було б куди приїжджати, кухня була б», - сказав народний депутат Андрій Парубій.

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Водночас, член фракції Партії регіонів, голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності ВР Володимир Макеєнко заявив, що гроші з держбюджету нікуди не діваються - просто переходять з одних державних рахунків на інші.

«Міністерство фінансів виділило гроші Верховній Раді, Верховна Рада заплатила за номери депутатів у державному готелі, готель заплатив податки державі і повернув прибуток Верховній Раді» - пояснив В.Макеєнко і додав, що якби номери орендувалися у приватних готелях, тоді можна було б щось змінювати.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Макеєнко заявляв, що для розселення іногородніх депутатів необхідно 238 готельних номерів.