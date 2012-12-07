Яценюк сподівається, що завдяки рішенню ЄСПЛ Тимошенко зможе йти у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, яким чином ув’язнена Ю.Тимошенко балотуватиметься на пост Президента, якщо, згідно з українським законодавством, особи, які притягувались до кримінальної відповідальності, не мають права брати участі у виборах.

«Ми очікуємо рішення Європейського суду з прав людини. Ви знаєте, що це рішення має відбутися вже за декілька місяців, і таке рішення звільнить Ю.Тимошенко», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що якщо ЄСПЛ визнає незаконними рішення українських судів, то це означає, що судимості немає.

Відповідаючи на запитання, хто буде єдиним кандидатом у випадку, якщо судимість з Ю.Тимошенко все-таки не буде знята, А.Яценюк сказав: «Зараз не потрібно обговорювати припущення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщини» визначила і підтримала кандидатуру Ю.Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.Тимошенко очікує рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою на порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування) після 15 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.