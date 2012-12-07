Опозиція визначила Тимошенко своїм кандидатом у Президенти

Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщини» визначила і підтримала кандидатуру Юлії Тимошенко на пост Президента України на майбутніх виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято одноголосно сьогодні на засіданні Ради Об’єднаної опозиції. Зокрема, за нього проголосували 9 членів Ради – представники опозиційних політичних сил.

Перед цим голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зазначив, що єдиним кандидатом від Об’єднаної опозиції на президентських виборах має бути Ю.Тимошенко.

Він висловив переконання, що українські опозиційні сили підтримають це рішення.

Член Ради Об’єднаної опозиції, один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що таке рішення дасть можливість «протистояти тим, хто пробує розколоти опозиційний табір, сподіваючись, що знову амбіції, політичні корпоративи будуть мати пріоритет над інтересами нашої країни».

О.Турчинов підкреслив, що необхідна консолідація всіх політичних опозиційних сил навколо одного кандитата – Ю.Тимошенко.

Він наголосив, що «ми повинні звернутися і до наших союзників – до партії «Свобода», до партії «УДАР», до інших демократичних сил з тим, щоб ми забезпечили перемогу на майбутніх виборах єдиного кандидата від опозиційних сил».

Член Ради Об’єднаної опозиції, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко у свою чергу зазначив, що єдина проблема в цій ситуації це те, що Ю.Тимошенко за ґратами. За його словами, опозиційні сили мають об’єднатися і зробити все для того, щоб звільнити її.

Член Ради Об’єднаної опозиції, голова НРУ Борис Тарасюк підкреслив, що даним рішенням Об’єднана опозиція підтвердить, що її лідером «була і залишається Юлія Тимошенко».

«Цим рішенням ми фактично надішлемо сигнал міжнародній спільноті, яка щиро переживає за Юлію Тимошенко і намагається всіма силами і засобами звільнити її з ув’язнення. Цим рішенням ми фактично перекреслюємо і заперечуємо ті чутки, ті спекуляції, які тривалий час лунали про того чи іншого представника Об’єднаної опозиції, що хотіли балотуватися кандидатом у президенти України», - підкреслив Б.Тарасюк.

Він також наголосив, що цим рішенням «ми заперечуємо спекуляції наших політичних опонентів, що ми ніби змирилися з тим, що Ю.Тимошенко знаходиться в ув’язненні».

Дане рішення, крім А.Яценюка, О.Турчинова, А.Гриценка і Б.Тарасюка, також підтримали члени Ради Об’єднаної опозиції Володимир Бондаренко, Ірина Луценко, Микола Томенко, Микола Мартиненко і В’ячеслав Кириленко.

Усі ці представники підписали спільний документ щодо підтримки Ю.Тимошенко як кандидата в Президенти України на виборах 2015 року.

Коли документ вже був підписаний, А.Яценюк, взявши його, пожартував: «Перевірю, може, хто не підписав».