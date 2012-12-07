Литвин застерігає від політиків, яких вирощують як «племінних бичків»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Житомирі, виступаючи на обласному форумі "Cильна громада - сильна держава".

«Нам не можна й надалі допускати того, щоб у нас, образно кажучи, перемогою сприймалася політична маячня, щоб у нас займалися демагогією та ділили владу. Країна не може й надалі займатися тим, щоб вирощувати політиків як племінних бичків», - наголосив Литвин.

За словами В.Литвина, спілкуючись з людьми під час виборів, він дійшов висновку, що «часто тверезомислячі люди виглядають дещо сіро і програють поряд з натхненними демагогами, це небезпечно».

«Якщо демагогію сприймають як норму у роботі політика - це передвіщає біду для країни, саме тому нам слід не допускати у майбутньому політичної демагогії, і щоб демагоги приходили до влади», - зазначив В.Литвин.

Він також заявив про необхідність зробити правильні висновки з останніх виборів.

«Якщо ми не зробимо правильних висновків з останньої виборчої кампанії до парламенту, нам - політикам, депутатам різних рівнів - просто немає що запропонувати українському суспільству», - сказав він.

Також В.Литвин наголосив на неприпустимості політичного протистояння у новому парламенті, «бо Україна вже вичерпала право на внутрішньополітичний конфлікт».