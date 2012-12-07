Литвин озвучив питання номер один для себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав журналістам у Житомирському обласному муздрамтеатрі перед початком обласного форуму "Cильна громада - сильна держава" з нагоди Дня місцевого самоврядування, який в Україні відзначають сьогодні, 7 грудня.

«Я не виключаю, що процес обрання нового спікера у парламенті може затягнутися, однак волів би не думати над тим, чи затягнеться цей процес, чи ні», - сказав В. Литвин.

Водночас, за його словами, він зараз вважає для себе питанням номер один - знайти компроміси і домовленості у розв'язанні питання організації та підготовки роботи Верховної Ради нового скликання і саме на це він спрямовує свої зусилля.

«В принципі, можна до безкінечності усе затягувати, але якщо є кандидатури, або хтось захоче продемонструвати самовисування на посаду спікера парламенту, то регламент і закон не забороняє цього робити», - наголосив В.Литвин.

Він також висловив переконання, що дискусія в парламенті навколо питання обрання нового голови Верховної Ради обов'язково буде.

«Дискусія буде, я в цьому впевнений, але парламент — і я хочу на цьому наголосити — це місце саме для дискусії», - зазначив голова ВР.

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів щодо його особистих планів роботи в парламенті, він афористично відповів, що "усе буде добре навіть, якщо буде інакше".

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня В.Литвин заявляв, що з ним не вели переговори про можливість його переобрання на посаду у наступному складі парламенту. Він зауважив, що у наступному складі парламенту хоче працювати у Комітеті з питань освіти та науки.