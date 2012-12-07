Немиря каже, що Тимошенко навіть сидячи за ґратами виступає за асоціацію з ЄС

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав сьогодні у Варшаві сказав один із найближчих соратників Ю.Тимошенко та колишній її заступник в уряді Григорій Немиря.

"Вона не змінювала позиції. Вона завжди виступала за підписання цієї угоди, і зараз виступає", - сказав він.

Г.Немиря також спростував повідомлення про те, що представники української опозиції закликають ЄС не підписувати Угоду про асоціацію, доки не буде звільнена Ю.Тимошенко.

"Ні, це неадекватне розуміння позиції української опозиції, саме тому ми найближчим часом як опозиція, що включає Об'єднану опозицію та партію Кличка, оприлюднимо нашу позицію, аби унеможливити різні інтерпретації", - сказав Г.Немиря.

Водночас він зауважив, що звільнення політичних в'язнів як умову підписання Угоди про асоціацію озвучують самі європейські політики.

На його думку, підписання документа в умовах, коли в Україні не вирішена проблема вибіркового правосуддя, стане поганим прикладом для наслідування для інших держав, зацікавлених у співпраці з Євросоюзом.

"Заниження стандартів для підписання подібних угод - це буде поразка європейської політики, в тому числі «Східного партнерства», бо відкриє можливість іншим країнам (знаємо, що є небезпечні процеси після виборів у Грузії) сподіватися, що business as usual (бізнес як завжди) буде можливим", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, представники польської влади переконують політиків інших 26 держав Євросоюзу підписати Угоду про асоціацію з Україною, незважаючи на те, що українська влада досі не вирішила справу ув'язнених колишніх українських урядовців, оскільки, на їх переконання, це сприятиме вирішенню наявних в Україні проблем.

Минулого місяця глава польського уряду Дональд Туск висловив сподівання, що Україна зможе підписати Угоду про асоціацію восени 2013 року.

Довідка УНІАН. Ув'язнена з серпня минулого року Ю.Тимошенко раніше неодноразово закликала не робити з її справи перешкоди для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, котрий має наблизити українців до європейської інтеграції.

Водночас час від часу з’являються повідомлення, що сама Ю.Тимошенко та представники української опозиції змінили свою точку зору та переконують ЄС не підписувати цього документа, доки екс-урядовці не будуть звільнені з тюрем.