МЗС Польщі: ЄС повинен підписати Угоду про асоціацію, незважаючи на справу Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловила заступник міністра закордонних справ Польщі Катажина Пелчинська-Наленч у Варшаві на організованій Польсько-українською фундацією співпраці PAUCI конференції, присвяченій Україні.

Вона назвала помилковою думку, що нині перед українцями стоїть вибір напрямку інтеграції - на Схід чи на Захід, зазначивши, що насправді Українська держава повинна обрати між бажанням модернізуватися і залишитися такою, якою є.

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К.Пелчинська-Наленч звернула увагу на ряд проблем в Україні, серед яких - вибіркове правосуддя, та відзначила, що підписання парафованої у березні 2012 року Угоди про асоціацію допоможе їх вирішувати.

"Підписання цієї угоди, початкова її імплементація - ми не говоримо про ратифікацію - не мала би бути нагородою для української влади, а інструментом для суспільства, для всіх, хто думає про Україну у проєвропейських категоріях, та способом вирішення проблем", - сказала вона.

За словами заступника міністра, представники української опозиції виступають проти підписання цієї угоди, поки не будуть звільнені лідери опозиції Ю.Тимошенко та Юрій Луценко.

"Кожне рішення в цій справі є надзвичайно складним. Ми це дуже добре усвідомлюємо, але лінія польської політики така, яку я раніше представила", - сказала польський дипломат.

К.Пелчинська-Наленч зазначила, що Польща не хоче та не повинна втручатися у політичні суперечки в Україні, і висловила сподівання, що до цього з розумінням поставляться усі українські політичні сили.

Як сказала К.Пелчинська-Наленч, польська влада останні 20 років завжди підтримувала європейську інтеграцію України.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді голова польського уряду Дональд Туск висловив сподівання, що Угода про асоціацію України з ЄС може бути підписана восени 2013 року.

Україна парафувала угоду 30 березня 2012 року. Документ зможе набути чинності лише після його підписання та ратифікації національними парламентами 27 держав ЄС, Верховною Радою України та Європарламентом.

Ряд європейських політиків називали однією з обов'язкових умов звільнення Ю.Тимошенко.