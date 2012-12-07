Азаров шкодує, що не має «камертона» для визначення національних інтересів

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

Зокрема, М.Азаров відзначив, що щодня до нього надходить інформація про те, що друкується, говориться, показується про Україну в засобах масової інформації Росії, Європи, Америки.

“Словом, скрізь, де є згадка про Україну, вся ця інформація опрацьовується нашими службами і за необхідності даються або коментарі, або роз'яснення, або посилаються запити. Кожна країна здійснює свою інформаційну політику. Мета її - захист, перш за все, національних інтересів.

На жаль, в Україні досі немає такого «камертона», який би визначив чітко наші національні інтереси. І тому ми самі іноді створюємо враження про себе, як про країну, що роздирається суперечностями, конфліктами, як про країну неблагополучну”, - вважає М.Азаров.

У зв'язку з цим він відзначив, що Україна, перш за все, має сама розібратися і виробити єдину інформаційну політику захисту своїх національних інтересів.

“І тоді ніякий вплив інших ЗМІ нам не буде небезпечний. Інакше наші люди завжди будуть легким інструментом для маніпулювання їхньої свідомості. Хотілося б цього уникнути”, - наголосив М.Азаров.