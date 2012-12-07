Азаров всупереч заяві МВФ стверджує, що Фонд сам відклав візит місії в Україну

Про це виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Місія МВФ сама попросила про перенесення термінів візиту, і ми з ними погодилися», - заявив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що уряд і Національний банк здатні і без зовнішніх запозичень забезпечувати стабільність валютної системи.

«Звичайно, уряд упевнений в спроможності України без зовнішньої допомоги забезпечувати стабільність валютної системи, і ціла низка заходів, які уряд разом із НБУ прийняв і прийматиме, привела і приведе до збереження цієї стабільності. На це націлений, до речі, і ухвалений Державний бюджет на 2013 р.», - наголосив М.Азаров.

Він зазначив, що у будь-якому разі є впевненість у збереженні стабільної ситуації в країні.

«Не закликаючи до зайвого оптимізму, разом із тим я просив би і не драматизувати всі ці абсолютно природні поточні обставини, Україна проходила набагато важчі періоди. Зараз у нас є абсолютна впевненість в тому, що заходів, які вживаються, цілком достатньо для збереження стабільної ситуації», - відзначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 6 грудня, після відставки уряду М.Азарова, переніс візит місії, запланований на 7-17 грудня, на другу половину січня 2013 року.

Про це сказано в офіційній заяві представництва Фонду, переданій УНІАН. «На прохання української влади візит місії МВФ до Києва, запланованого на 7-17 грудня з метою подальшого обговорення програми stand-by, переноситься на другу половину січня. Українська влада сказала, що це дасть змогу новому Кабінету міністрів брати участь у дискусії після відставки попереднього складу уряду на початку грудня», - цитуються в прес-релізі слова голови представництва МВФ в Україні Макса Альєра.

Нагадаємо, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав Указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету міністрів України». Прем'єр-міністр М.Азаров написав заяву про відставку у зв'язку з обранням народним депутатом України.

Президент доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.