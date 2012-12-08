Хорошковський заявив, що владі й опозиції слід порозумітись щодо євроінтеграції

Про це йдеться в його статті «Євроінтеграція: прискорити не можна зволікати», опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

«Це і є нашим головним завданням на найближчу перспективу — досягнути консенсусу між владою й опозицією в принципових питаннях», — заявив В.Хорошковський.

При цьому він відзначив, що є реформи, які потрібно здійснювати з урахуванням інтересів не кланів чи груп, не партійних організацій і фракцій, а інтересів держави і народу в цілому. «Звичайно, можна оголосити бойкот влади й умити руки в очікуванні 2015 року. Упевнений: це шлях у безодню», — вважає в.о. першого віце-прем'єра.

«Українські політики різних таборів й авторитетні громадські лідери повинні взяти спільну відповідальність за стратегічний курс і його практичне наповнення, як це було в інших постсоціалістичних європейських країнах. Влада, зі свого боку, повинна забезпечити незмінність стратегічного вибору і дієвість механізмів співпраці з політичними силами та інституціями громадянського суспільства», — впевнений він.

В.Хорошковський вважає деструктивною позицію частини опозиційних сил, які закликають Європу не підписувати Угоду про асоціацію з Україною.

«Повинні визнати: саме внутрішні політичні проблеми є головною перешкодою на шляху до підписання Угоди про асоціацію і саме вони перекреслюють багаторічні дипломатичні зусилля. Тому долати ці перешкоди треба всередині країни, а не в Брюсселі. Заклики частини опозиційних політиків до ЄС “не підписувати Угоду з цією владою“ зовсім не є державною чи відповідальною позицією, якої сьогодні очікують українці. Саме Угода про асоціацію стимулюватиме ті структурні зміни в країні, в яких зацікавлені і опозиція, і влада, і головне — українське суспільство», — наголосив В.Хорошковський.