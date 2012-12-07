Азаров каже, що асоціацію не випрошує, але скоро її підпишуть

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Я глибоко переконаний, що Угоду про асоціацію з Україною найближчим часом буде підписано. Звичайно, як і завжди, думки є різні, але найголовніше, що ніхто не виступає проти цієї угоди", - сказав М.Азаров.

Водночас на зауваження користувача про те, що Україну в ЄС не хочуть бачити, М.Азаров написав: "Я не знаю, чому Ви вважаєте, що Україна виглядає як країна, яка щось випрошує. У нас позиції тут, що ця угода взаємовигідна і для України, і для ЄС. Тому ми нічого не випрошуємо. Що стосується співпраці з Росією, то я не хотів би, щоб тут було протиставляння".

М.Азаров ще раз відзначив, що обсяг товарообігу України і з ЄС, і з Росією, і з країнами Митного союзу дуже великий, разом – більш як 2/3 всього товарообігу нашої країни.

"Тому для нас життєво важливо і там, і там мати нормальні умови для співпраці", - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Угода про асоціацію з ЄС Україна парафувала 30 березня 2012 року. Документ зможе набути чинності лише після його підписання і ратифікації національними парламентами 27 країн ЄС, Верховною Радою України і Європарламентом.