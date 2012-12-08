Армія заявила, що не дасть поширити заворушення по всьому Єгипту

Вперше з початку політичної кризи в Єгипті військові виступили з офіційною заявою, пише РІА "Новости".

"Перехід мирних демонстрацій в безлади і зіткнення викликає тривогу у єгипетських військових. Армія не дозволить поширитися безладам і агресії на території країни", - йдеться в заяві армійського командування, процитованому в суботу єгипетським телебаченням.

Армійське командування відзначило, що в сформованих умовах збройні сили "несуть відповідальність за безпеку єгиптян і за збереження власності держави і громадян країни". Армія Єгипту, йдеться в заяві, підтримує національний діалог між опозицією та прихильниками президента і вважає переговори єдиним прийнятним засобом для досягнення стабільності.

В кінці листопада президент Мухаммед Мурсі прийняв нову Конституційну декларацію, наділяючи його значними законодавчими повноваженнями. Після цього по всій країні пройшли масові акції протесту опозиції, у багатьох випадках супроводжувалися зіткненнями між прихильниками і супротивниками Мурсі. Опозиція вимагає скасування Декларації і перенесення терміну референдуму за нову конституцію країни, який призначений на 15 грудня.