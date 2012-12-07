Противники президента Єгипту Мурсі прорвались до його палацу

Про це повідомляють місцеві телеканали.

На кадрах прямої трансляції видно, як окремі групи демонстрантів впритул наблизилися до воріт резиденції єгипетського лідера. Республіканська гвардія залишила територію біля резиденції, передає РІА «Новости».

За повідомленнями ЗМІ, в акції опозиції під назвою ''Червона картка'' біля президентського палацу ''Аль-Іттіхадія'' беруть участь десятки тисяч людей. Вони вигукують гасла, що закликають М.Мурсі подати у відставку.

Раніше демократичні партії та рухи країни офіційно відмовилися від участі в національному діалозі, запропонованому Президентом країни М.Мурсі. У ніч на 6 грудня біля президентського палацу в Каїрі вже сталися зіткнення супротивників глави держави, протестуючих проти ухвалення нової Конституційної декларації, та його прихильників.