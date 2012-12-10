Регіоналам поки не вистачає голосів на підтримку Азарова
10:10, 10 грудня 2012Політика
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ПР поки не має в своєму розпорядженні достатньої кількості голосів на підтримку кандидатури Азарова.
Азаров ще ні там і ні тут
У Партії регіонів поки немає необхідних 226 голосів народних депутатів на підтримку кандидатури Миколи Азарова, внесеного Президентом на посаду прем'єра, але його соратники заявляють, що "працюють над цим питанням", пише Комерсант-Україна .
"Ми працюємо над цим питанням, в тому числі з іншими фракціями, в понеділок-вівторок розберемося. Я думаю, будуть голоси", - повідомив перший заступник голови ПР, народний депутат Володимир Рибак.
Представники опозиції запевнили, що не збираються брати участь у формуванні нового Кабінету міністрів.
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