Регіоналам поки не вистачає голосів на підтримку Азарова

У Партії регіонів поки немає необхідних 226 голосів народних депутатів на підтримку кандидатури Миколи Азарова, внесеного Президентом на посаду прем'єра, але його соратники заявляють, що "працюють над цим питанням", пише Комерсант-Україна .

"Ми працюємо над цим питанням, в тому числі з іншими фракціями, в понеділок-вівторок розберемося. Я думаю, будуть голоси", - повідомив перший заступник голови ПР, народний депутат Володимир Рибак.

Представники опозиції запевнили, що не збираються брати участь у формуванні нового Кабінету міністрів.