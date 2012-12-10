Томенко згадав, як Кучма з'їздив в Індію, а Пустовойтенко «пролетів»

Заступник голови Верховної Ради VI скликання Микола Томенко виключає можливість створення у парламенті широкої коаліції в ситуації відхилення кандидатури Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, таку думку він висловив в ефірі телеканалу ТВі.

"Ситуація, коли кандидатура Януковича - Микола Азаров - не набере необхідної кількості голосів на посаду прем’єр-міністра, цілком можлива, адже подібна ситуація вже була в історії української політики", - сказав М.Томенко.

Він нагадав, що свого часу Президент Леонід Кучма, відбувши до Індії, запропонував кандидатуру Валерія Пустовойтенка, яка не набрала відповідної кількості голосів. Після цього виникла своєрідна "широка коаліція" і Віктор Ющенко став головою уряду.

"Проте повторення подібної ситуації в принципі неможливе, оскільки сьогодні "Батьківщина", Партія регіонів, "Свобода" та, значною мірою, "УДАР" не мають жодних підстав для широкої коаліції. Особливо враховуючи абсолютно різні розуміння пріоритетів розвитку країни і те, що лідери опозиції - Юлія Тимошенко і Юрій Луценко - перебувають у політичному ув’язненні", - переконаний М.Томенко.

Водночас, на його думку, деякі політологи, які одночасно є лідерами партії "Єдиний центр", та інші експерти, наближені до Петра Порошенка, готують суспільство до такого варіанту, стверджуючи про готовність політикуму до "широкої коаліції". "Можна спрогнозувати, що і в парламенті, і в уряді можуть з’явитися представники Порошенка, Балоги чи Королевської. Саме це і буде позиціоновано як своєрідна широка коаліція", - припустив він.

"Але цілком зрозуміло, що в цьому випадку мова йде про так звану "квазі широку коаліцію", бо в цьому об’єднанні не будуть представлені ті політичні сили, за які проголосували більше половини українців – "Батьківщина", "УДАР" чи "Свобода", - зазначив М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем'єр-міністра.