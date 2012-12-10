Томенко вважає, що з висуванням Азарова Янукович поспішив

Заступник голови Верховної Ради України 6 скликання Микола Томенко заявляє, що відповідальна і демократична влада спочатку мусила б створити парламентську більшість, а потім пропонувати кандидатуру прем’єр-міністра.

Про це політик сказав під час ефіру на каналі ТВі, коментуючи відповідне подання Президента України, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка. (УНІАН: Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра).

«Це продовження такої, умовно кажучи, візантійсько-української політики. Найгіршої тіньової підкилимної боротьби ще з часів середньовіччя, доповненої сучасним політичним режимом Віктора Януковича», - заявив М.Томенко. «Такий підхід яскраво характеризує і останнє подання», - додав він.

М.Томенко поцікавився, як по-іншому можна оцінювати подання, коли до цього часу не сформована парламентська більшість у новобраній Верховній Раді України. «На яких програмних принципах працюватиме старий-новий прем’єр-міністр? Хто буде його підтримувати у парламенті? На ці та інші питання відповіді не існує», - наголосив політик.

Тому, на думку М.Томенка, було б правильним, виходячи з точки зору демократичної відповідальної влади, спочатку сформувати парламентську більшість, підписати відповідний документ і програмні засади, на яких створюється парламентська більшість. А потім, беручи до увагу позицію парламентської більшості, Президент повинен був внести кандидатуру прем’єра, яка б відповідала цим цілям і узгоджувалася з діяльністю парламентської більшості. «Натомість, влада діє навпаки до принципів демократії і стандартів», - підсумував він.

Водночас М.Томенко назвав очевидним, що у такому підході багато зацікавлених. Він зазначив, що і попередня парламентська більшість діяла фактично таємно, і абсолютна більшість громадян України на парламентських виборах напевно не знали, що комуністи до останньої секунди були членами парламентської більшості і повинні нести відповідальність за діяльність уряду М.Азарова, та голосували за них як за альтернативу Партії регіонів.

Оцінюючи шанси М.Азарова отримати підтримку нового парламенту та говорячи про мету і логіку цього подання, М.Томенко назвав можливими, як мінімум, два сценарії розвитку подій.

«Перший сценарій: М.Азаров стає прем’єр-міністром за умови, якщо вдасться домовитися з комуністами, оскільки на сьогоднішній день, за нашою інформацією, Партія регіонів максимально змогла зібрати 220 голосів. А отже, без комуністів немає можливості проголосувати», - сказав М.Томенко.

Другим сценарієм політик назвав «винесення кандидатури М.Азарова, яка не набере потрібної кількості голосів, і таким чином В.Янукович продемонструє, що він поважає так звану стару гвардію Партії регіонів і на їхнє прохання вніс М.Азарова, але той не зміг набрати 226 голосів». Після цього, переконаний М.Томенко, швидше за все, буде запропонована так звана «сімейна» кандидатура і відбудеться оновлення уряду.

М.Томенко також додав, що в разі, якщо М.Азаров набере 226 голосів, то на перехідний зимовий період першим віце-прем’єр-міністром стане Сергій Арбузов. Також, переконаний політик, в Кабінеті міністрів з’являться нові члени уряду, які за реальним впливом прийняття рішень будуть мати набагато більше повноважень, ніж М.Азаров, і так звана стара гвардія.