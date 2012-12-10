Голова КМДА пообіцяв не підвищувати киянам квартплату

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що влада не збільшуватиме квартплату для киян у наступному році, однак не виключив підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію, в якій опинився Київ у зв’язку з прийняттям держбюджету-2013.

О.Попов нагадав, що місто наразі регулює лише тарифи на квартплату та на проїзд у міському пасажирському транспорті.

«Що стосується квартплати, то ми її не будемо точно в 2013 році підвищувати. Хоча об’єктивно, економічні передумови до цього є. Але ми розглянули питання відносно того, щоб надати житлово-експлуатаційним підприємствам додаткові доходи, наприклад, від оренди тих приміщень, які сьогодні в комунальній власності», - сказав О.Попов.

Зокрема, як пояснив голова КМДА, на сьогодні частина коштів від оренди такого майна залишається в районі, а частина – 50% - йде в міський бюджет. «Ми вирішили віддати всі 100% районам. А це значить, що вони віддадуть їх житлово-експлуатаційним підприємствам. І деякі інші такі заходи реалізуємо на місцевому рівні, щоб не було питання до підвищення квартирної плати в 2013 році», - зазначив О.Попов.

Що стосується послуг, які сьогодні в плані їх вартості визначаються виключно на рівні держави, - за електричну енергію, тепло, водопостачання та каналізацію, О.Попов сказав, що все залежить від того, чи закладено в державному бюджеті фінансування щодо різниці в тарифах.

«Якщо закладені, то тоді зростання не буде. Якщо їх недостатньо, то на рівні Кабінету міністрів може розглядатися питання щодо підвищення вартості на ці послуги», - зауважив він.

Що стосується транспорту, то, за словами О.Попова, дефіцит міста становить приблизно 300 млн грн. Це кошти, які місто зазвичай отримує з держбюджету на покриття витрат комунальних підприємств за пільгове перевезення.

«Ми маємо дефіцит і це питання перемовин з урядом. Якщо ми побачимо, що отримаємо додатковий компенсатор, то тоді ми не хочемо і не будемо ставити питання про підвищення цін на проїзд в міському транспорті. Але якщо цих ресурсів не буде, то тоді таке питання об’єктивно виникає», - пояснив О.Попов.

Він додав, водночас, що «це не тема найближчих якихось днів, але проблема така існує».