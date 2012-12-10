Попов: Я був і залишаюся членом Партії регіонів

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що не збирається виходити з Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

“Я не збираюся виходити. Я був і залишаюся членом Партії регіонів”, - підкреслив О.Попов.

“Я вважаю, що ця партія дуже багато зробила для того, щоб втримати країну від падіння в ситуації соціально-економічної кризи, від негативу. І сьогодні багато робить для того, щоб вивести країну на зовсім інші рівні розвитку”, - додав О.Попов.

Він висловив переконання, що жодна інша політична сила на сьогодні «не має того потенціалу, який би дозволив це зробити».

“Тому я не збираюся виходити з Партії регіонів. А що стосується перспективи, то я вже говорив, що якщо я буду мати честь бути обраним на посаду міського голови Києва, то в цьому випадку призупиню своє членство в ПР”, - пояснив О.Попов.