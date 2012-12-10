Литвин - опозиції: Скільки будете нерви на лікоть витягувати?

Сьогодні на засіданні підготовчої групи з організації роботи новообраної Верховної Ради після годинної суперечки затверджено план розміщення народних депутатів у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, безпосередньо перед трибуною розміщуватимуться 50 народних депутатів, котрі були самовисуванцями на виборах.

За ними в лівій частині зали займатимуть місця депутати від Партії регіонів та комуністи.

З правої сторони зали, де до цього були місця фракції НУ-НС, розміщуватиметься фракція партії «УДАРу», далі – фракція ОО «Батьківщина», а в кінці «Свобода».

По суті, це варіант розсадки депутатів, який був запропонований Партією регіонів ще на попередньому засіданні, а різниця лише в тому, що 50 місць перед трибуною будуть займати самовисуванці.

За рішення щодо розміщення народних депутатів проголосували 16 членів підготовчої групи. Не голосували за дане рішення представники опозиції.

Все розміщення робиться виходячи із місця президії, тобто так визначається ліва і права частина залу.

Під час дискусії голова підготовчої групи Володимир Литвин неодноразово закликав до пошуку компромісу і до того, щоб «закінчити цю канітель». Він підкреслив, що «якби ми не шукали компромісу, то уже всі питання на першому засіданні повирішували б».

Звертаючись до опозиції, він зазначив, що та не готова до діалогу. «Який у вас діалог? Скільки будете нерви на лікоть витягувати? Совість треба мати», - сказав він.