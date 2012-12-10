Допит Мельниченка перенесли - скаржиться на високий тиск

Печерський районний суд Києва завтра о 12.00 продовжить допит колишнього майора Управління Держохорони Миколи Мельниченка як свідка у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

За її словами, сьогодні суд був змушений перервати засідання і перенести його на завтра у зв’язку з клопотанням М.Мельниченка, в якому він попросив перенесення допиту через погане самопочуття – підвищення тиску.

Також В.Теличенко зазначила, що сьогодні О.Пукач вкотре заявив, що причиною вбивства Г.Гонгадзе були його антидержавницькі настрої та погане ставлення до Леоніда Кучми і політики, яку він проводив.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.

Наприкінці листопада цього року Печерський суд розпочав допит М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача. Водночас допит вже неодноразово переривався, зокрема, через хворобу М.Мельниченка та через відсутність у його адвоката допуску до державної таємниці, що потрібен у цій справі.