Мельниченко не прийде в суд до Пукача - лікує тиск

Про це УНІАН повідомила сьогодні адвокат удови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

За її словами, до суду надійшла заява від М.Мельниченка з довідкою про те, що він захворів і просить перенести його допит.

Судове засідання у справі О.Пукача перенесено на четвер, 29 листопада, на 11.00.

Як підкреслила В.Теличенко, на наступному засіданні буде допитано другого свідка.

"Є ще два свідки, яких суд ухвалив рішення допитати, задовольнивши клопотання М.Гонгадзе", - сказала В.Теличенко.

Відповідаючи на запитання, коли може бути продовжено допит М.Мельниченка, вона допустила, що це може бути наступного тижня.

"Його діагноз не такий важкий, щоб тривалий час перебувати на лікуванні", - додала В.Теличенко.

Як повідомлялося, 27 листопада Печерський суд переніс допит М.Мельниченка через його головний біль.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу зі звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до суду для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.