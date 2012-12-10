Чоловік Тимошенко просить Обаму анулювати візу ще й Януковичу

Про це йдеться у зверненні О.Тимошенка до Б.Обами, текст якого передано агентству УНІАН.

«Я надіюсь, що анулювання візи та заборона на в’їзд до США для першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна стане першим кроком до повномасштабних дій країн Заходу щодо санкцій відносно осіб, які вчинили в Україні політичний терор та репресії», – йдеться у зверненні.

Тепер О.Тимошенко закликає «анулювати візи та заборонити в’їзд до країн заходу всім представникам режиму Януковича, причетним до організації політичних репресій, в першу чергу – Януковичу, (генпрокурору Віктору) Пшонці, (першому віце-прем’єр-міністру Валерію) Хорошковському та ще більше 50 особам, прізвища яких передані представниками української опозиції урядам країн».

Також він закликає «провести всесторонню оцінку щодо відмивання нажитих злочинним шляхом коштів в сумі більше 52 млрд доларів США, що були виведені з України представниками режиму Януковича в банки західних країн протягом 2010-2012 років, дати належну оцінку фальсифікації парламентських виборів в Україні 29 жовтня 2012 року та висловити своє ставлення до процесів фальсифікації, вимагати від України неухильного виконання вимог резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо України від 3 жовтня 2012 року щодо звільнення політичних в’язнів та дотримання прав і свобод людини в Україні».

На думку О.Тимошенка, необхідно провести медичний огляд та дати оцінку діям колишнього майора Державної служби охорони Миколи Мельниченка щодо приховування від громадськості відомостей, які можуть містити дані щодо діяльності вищих службових осіб держави - В.Януковича, в.о. прем’єра Миколи Азарова, голови ВР 6-го скликання Володимира Литвина як можливих організаторів політичних переслідувань та корупційних дій.

«Прошу позбавити Миколу Мельниченка політичного притулку в США та заборонити йому в’їзд на територію США та інших країн, а також вилучити всі записи для дослідження», – йдеться у зверненні.

Крім цього, О.Тимошенко закликає Б.Обаму «доручити Trout Cacheris, PLLC (США), Akin Gump Strauss Hauer & Feld та іншим аудиторським компаніям, що проводили аудит уряду Тимошенко, провести усесторонній та максимально об’єктивний аудит діяльності уряду Азарова за період 2010 -2012 років, у першу чергу використання державних коштів щодо спорудження об’єктів Євро-2012, будівництва та закупівлі бурових вишок, операцій з незаконною продажею зерна, газу та інших товарів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, Р.Кузьмін в оприлюдненому на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі до Президента США Б.Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу у США без пояснення причин.

У свою чергу партія «Батьківщина», лідером якої є екс-прем’єр Ю.Тимошенко, заявила, що такі діячі як Президент В.Янукович і перший заступник генпрокурора Р.Кузьмін, зганьбили систему правосуддя і знищили юриспруденцію в Україні.