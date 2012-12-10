Кузьмін поскаржився Обамі, що йому анулювали візу і хотіли арештувати в США

Про це йдеться у листі Кузьміна до президента США Барака Обами, оприлюдненому на сайті Генпрокуратури.

Зокрема там сказано наступне: «Департаментом юстиції США за ініціативи деяких американських і українських політиків розроблено ретельний план з протидії та знищення справи про вбивство Євгена Щербаня. Одним із завдань цього плану є перешкоджання Генеральній прокуратурі України у висуненні обвинувачення Юлії Тимошенко і Павлу Лазаренко в рамках цієї справи. Про цей план слідчим Генеральної прокуратури України повідомив колишній співробітник охорони Президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко, який нещодавно повернувся в Україну із США. Одним із елементів цього плану є дискредитація не лише слідчої групи Генеральної прокуратури України, а й мене як її керівника. Ініціатори плану припускали спровокувати мій арешт на території США за спеціально сфабрикованими звинуваченнями. Микола Мельниченко мав стати учасником цієї міжнародної провокації. Метою мого арешту мала стати моя дискредитація в очах американської влади і, як результат, підтвердження незаконності моїх дій в США. Мені мали інкримінувати, що на території США я начебто примушував свідка Миколу Мельниченка до давання свідчень у справі про вбивство слідчим Генеральної прокуратури України.

За словами Кузьміна, Мельниченко «заздалегідь попередив його про підготовлювану провокацію».

Кузьмін також вказує, що наприкінці вересня цього року звернувся з відкритим листом до Конгресу, а також до віце-президента США Джозефа Байдена. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка передав листа Послу США в Україні Джону Теффту. У відкритому листі заступник генпрокурора «виклав свою позицію і запропонував організувати виступ перед конгресменами і представниками американських засобів масової інформації з доповіддю у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня. Відповіді на листа я не отримав, але 19 жовтня 2012 року пан Теффт повідомив мені про анулювання моєї багаторазової п'ятирічної візи у США без пояснення причин», стверджує Кузьмін. На його думку такі дії «порушують норми міжнародного співробітництва між нашими державами і підривають авторитет США».

Кузьмін попросив Обаму про "допомогу у встановленні істини".