ЄС підтверджує, що хоче безвізового режиму з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Рада, крім того, підтверджує свої зобов’язання щодо запровадження спільної мети безвізового режиму за умови добре керованої та безпечної мобільності, встановленої Планом дій щодо візової лібералізації, та закликає Україну збільшити зусилля для виконання критеріїв його першої фази”, - написано у висновках.

Рада також висловила сподівання на швидке завершення процесу ратифікації змін до чинної угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС.