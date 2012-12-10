ЄС може підписати асоціацію з Україною на саміті Східного партнерства (доповнена)

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні висновках щодо України на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Рада підтверджує своє зобов’язання підписати вже парафовану Угоду про асоціацію, включаючи глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес в трьох сферах, зазначених вище (реформи виборчого законодавства, судова реформа та прогрес в реформах в рамках Порядку денного асоціації – УНІАН), можливо, до проведення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року”, - написано у пункті 6 висновків.

У висновках Рада закордонних справ ще раз підтвердила своє зобов’язання щодо політичної асоціації та економічної інтеграції з Україною, що базуватиметься на повазі до спільних цінностей.

У документі міністри закордонних справ відзначили зі стурбованістю той факт, що парламентські вибори 28 жовтня продемонстрували певні недоліки, що призвело до погіршення стандартів, вже раніше досягнутих під час виборів в Україні.

У зв’язку з цим міністри висловили сподівання, що українська влада реалізує зобов’язання, висловлені публічно прем’єр-міністром України, в тому числі щодо створення єдиного Виборчого кодексу.

Рада закордонних справ ЄС також висловила стурбованість щодо політично вмотивованих засуджень членів колишнього уряду в результаті процесів, які не відповідали міжнародним стандартам щодо чесного, прозорого та незалежного юридичного процесу, що привело до того, що лідери опозиції не змогли взяти участь у виборах.

“Рада вітає зусилля, здійснені моніторинговою місією Європарламенту в Україну на чолі з колишніми президентами Петом Коксом т Олександром Квасневським”, - написано у висновках.

У документі висловлюється сподівання, що українська влада вживе заходів щодо вирішення питання випадків політично мотивованого правосуддя, а також здійснить подальші кроки у реформуванні судової системи для забезпечення того, щоб такі випадки не повторювалися.

У зв’язку з цим Рада підкреслила важливість чітко висловленого українською владою зобов’язання щодо швидкої реалізації всіх рішень Європейського суду з прав людини, а також рекомендацій Ради Європи щодо умов утримання та медичної допомоги особам, які перебувають в ув’язненні.

Рада закордонних справ ЄС привітала набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, законодавством щодо адвокатури та створення Національного механізму попередження тортур, а також підкреслила важливість належної реалізації цих законодавчих актів.

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У зв’язку з цим Рада висловила сподівання, що Україна здійснить додаткові кроки в питанні судової реформи з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи.

“Рада вітає наміри Європейського Союзу та України започаткувати неформальний діалог з Україною щодо судової реформи для сприяння прогресу України в цьому напрямку”, - написано в документі.

Рада також висловила сподівання на проведення в Україні конституційної реформи, здійснення кроків у сфері боротьби з корупцією, реформуванні системи управління державними фінансами та реформи Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, висновки схвалені за підсумками обговорення ситуації в Україні на засіданні Ради закордонних справ 19 листопада.