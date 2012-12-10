Європа очікує, що Україна відкличе заявку про перегляд зобов'язань в СОТ

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках щодо України, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“В дусі створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі Європейський Союз очікує, що Україна утримається від запровадження протекціоністських заходів, таких як утилізаційний збір на автомобілі, який може потенційно суперечити її зобов’язання в рамках Світової організації торгівлі”, - написано у висновках.

У документі також зазначається, що ЄС очікує відкликання Україною нотифікації щодо проведення нових переговорів в рамках СОТ щодо розміру митних зборів.

У висновках також міститься підтвердження готовності ЄС і надалі сприяти модернізації України, в тому числі шляхом надання фінансової допомоги, розблокування найближчим часом макрофінансової допомоги та сприяння підтримки міжнародних фінансових інституцій у модернізації газотранспортної системи.